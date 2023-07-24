"قلب ولدي عليّا حجر".. الحاجة رسمية خدمت زوجها وأبنائها 50 سنة ورموها في الشارع

أفنت عمرها في تربية أولادها، وكانت تفتخر بهم أمام جيرانها في جلساتهم الريفية البسيطة بأنهم "رجالها سندها وضهرها لو غدر بها الزمن ووقعت". لكن الحاجة رسمية صدمت بمرارة الواقع وقسوة وجحود أبنائها عندما قرروا طرد والدتهم العجوز المريضة من المنزل، مقابل عدم طردهم من شققهم.

الحاجة رسمية من الحسانية تعرضت لوصلة من الضرب والسحل على يد زوجها وأبنائها، عقابًا لها على مرضها الذي أصابها بعد قرابة 50 عامًا عاشتها لخدمة زوجها وتربية فلذات أكبادها. كان زوجها يعاني من مرض مزمن يتطلب نفقات ضخمة لعلاجه، فأبدى رغبته عدة مرات في طردها من المنزل، متحججًا بأن "أخواتها أولى بها". وكانت السيدة العجوز تتحمل تصرفات زوجها العنيفة معها وكلماته المسمومة، طالما كانت بجانب أبنائها الذين يقيمون بذات المنزل.

فوجئت الحاجة رسمية أمس بزوجها يتشاجر معها، بعد أن اشتد مرضها وطلبت منه شراء دوائها. فقام بسحلها وطردها خارج الشقة، فلم تجد مفرًا إلا بالصعود لشقة ابنها الأكبر للمكوث لديه، معتقدةً أنه سيحسن معاملتها في أواخر أيام حياتها. وبعد وقت قليل، علم زوجها أن زوجته ما زالت داخل المنزل وتوجد بشقة أحد أبنائه، فصعد لها وأصر على طردها، وهدد أبنائه بأنه سيقوم بطردهم أيضًا من شققهم المملوكة له، إذا حاول أحدهم استضافة أمه.

صدمة العجوز في زوجها لم تقارن بما فعله أبنائها الذين بدئوا في التعدي عليها بالضرب بل حمل أحدهم "شومة" وانهال على قدمها وذراعها ونالها من الآخر عدد من الصفعات حتى قاموا بطردها وإلقائها خارج المنزل.

أحد أفراد عائلة الأم العجوز يروي ما تعرضت له قائلا أنهم فوجئوا بعمته تأتى إليهم بالمنزل في حالة يرثى لها حيث تبين تعدى زوجها وأولادها عليها بالضرب المبرح وطردها من مسكنها.

وقال إن المجني عليهم قصت لهم ما حدث لها، بعد نشوب خلاف بينها وبين زوجها، فقام بطردها فذهبت إلى مسكن نجلها لتجلس معه، وفوجئت في اليوم التالي بزوجها الذي جاء لطردها وهدد أبناءها بطردهم من الشقق التي يعيشون فيها، لأنها كانت مسجلة باسمه، وسرعان ما تعاونوا معه، فقام أحدهم بضربها على رجلها وذراعها بعصا خشبية، والآخر بضرب وجهها وتهديدها بالقتل إذا لم تترك المنزل، وفور وصولها لمنزل شقيقها، ظلت تردد: "قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي على حجر".

وأضاف أن زوجها كان مستاءً منها لأنها مريضة مرضًا مزمنًا وتحتاج إلى تكاليف لعلاجها، وكان دائمًا يطلب منها ترك المنزل والذهاب لتعيش مع أشقائها.

واستنكر قائلاً: “رموها في الشارع بعد هذا العمر بدون رحمة، رغم علمهم بأنها مريضة وقد تموت في أي لحظة”.

وكانا قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى رسمية محمود، 65 سنة، بقيام زوجها واثنين من أبنائها بالتعدي بالضرب المبرح عليها وطردها من منزلها الكائن بدائرة القسم.

وأشارت المجني عليها في بلاغها، إلى إن زوجها ويدعي "ح. ج" وأبنائها كل من "ع. ح"، و"ر. ح"، قاموا بضربها، وتعدى عليها أحدهما بعصا خشبية "شومة" على ذراعها ورجلها والآخر باليد على وجهها بمشاركة الزوج، وبتحريض منه لرغبته في طردها من منزل الزوجية، لتتركه عنوة وإلا سيقتلونها.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10744 جنح قسم شرطة قها وتولت الجهات المعنية التحقيق.