منظمة الـ"فاشون شو" بمهرجان العلمين تكشف استعدادات عرض الأزياء

كشفت ياسمين ثروت منظمة الفاشون شو بمهرجان العلمين الجديدة، آخر استعدادات تنظيم عرض الأزياء في مهرجان العلمين، مؤكدة أن المهرجان هو الحدث كبير ومهم.

وقالت “ثروث” خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الاولى: "نتواصل منذ شهرين مع مصممين كبار من خارج مصر، والكل رحب بالمشاركة في هذا المكان، لأنه فرصة كبيرة"، كاشفة مشاركة المصمم العالمي مايكل سينكو، في أول يوم لعرض الأزياء.

وتابعت: "لدينا 50 مودل من داخل وخارج مصر، وفي يومي 11 و12 أغسطس سيكون لدينا 60 براند او ماركة من الوطن العربي ما بين مصر ولبنان والمغرب وغيرها وستكون أبوابه مفتوحة للجميع"، متابعة أن هذا الحدث سيستمر لمدة 3 أيام، علي أن يكون اليوم الأول مخصصا لمايكل سينكو.

وأضافت: “سيكون لدينا جدول لليومين الأخرين وسيشهد الفاشون شو عددا كبيرا من الفعاليات المهمة، وهذا العرض سيكون مهما للسياحة كما يظهر مدى اهتمام مصر بذلك النوع من الفعاليات، حيث يتصل بنا عدد كبير من العرب الذين يرغبون في حضور الفعاليات”.

كما نوهت علي حضور عدد م ن نجوم الفن للمشاركة في هذا الحدث ومنهم، سيرين عبدالنور ورامي عياش وإنجي كيوان.