السباحة سما سلطان تكشف تفاصيل فوزها بـ 8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا

تحدث السباحة سما سلطان، عن تفاصيل فوزها بـ 8 ميداليات في بطولة فارنا الدولية ببلغاريا.

وقالت “سلطان” خلال لقائها عبر القناة الاولى، اليوم الاثنين، إنها شاركت في البطولة عن طريق نادي سبورتنج بالإسكندرية، اعتمادا على اختيارات بنسب معينة بناءً على بطولة محلية مثل بطولة الجمهورية أو كأس مصر".

وأضافت، إنه بناءًا على هذا الاختيار يتم الدعم من النادي لدخول هذه البطولة وكان العام الحالي يتزامن مع بطولة فارنا في بلغاريا وتم اختياري من ضمن البعثة في النادي، وكانت بالنسبة لي مكان جديد وبطولة قوية أيضًا، متابعة أنها تعلمت تنظيم الوقت من خلال ممارسة الرياضة.

وواصلت: "استيقظ في السادسة والنصف صباحا وأتواجد في عملي من الساعة الثامنة ولمدة 8 ساعات، بعدها أذهب إلى النادي لممارسة الرياضة مثل السباحة او وحدة تدريبية في الجيم أو الفيتنس".

وأردفت سلطان: "أهم شيء هو نظام التغذية، بداية من الاستيقاظ حتى النوم يجب أن أحصل على الاكل بنسب معينة، وبعد الانتهاء من التدريب أذهب إلى البيت للنوم حتى أحصل على الاستشفاء المناسب".