الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غداً.. انطلاق مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية بالخارجة

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم عقد مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية في مركز الخارجة وبحيرة مفيض باريس يوم الثلاثاء المقبل. وأشار إلى أن المؤتمر سيستمر لمدة يومين بمركزي الخارجة والداخلة، وسيحضره المزارعون وأصحاب الشركات الزراعية الاستثمارية وممثلو بعض البنوك الداعمة ومسئولي القطاع الزراعي.

وأضاف المحافظ أن المؤتمر يهدف إلى دعم وتمويل الزراعات التعاقدية والمشروعات التنموية الزراعية والصناعية، بهدف السعي نحو التوسع في الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية.

كما التقى المحافظ وفدًا من المستثمرين الإيطاليين، الذي يزور المحافظة لبحث آليات التعاون في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك بحضور اللواء هشام محمد، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، وعدد من التنفيذيين المعنيين في مجالات الزراعة والري واستصلاح الأراضي.

وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول استعراض أبرز المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والمشروعات والمبادرات التنموية الجارية، وجهود المحافظة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار الجاد وتيسير كل الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن الجانب الإيطالي أكد تطلعه للاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها المحافظة وخاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بهذه القطاعات.

محافظ الوادي الجديد عقد مؤتمر الزراعات التعاقدية استيراد السلع الاستراتيجية زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية الشركات الزراعية الاستثمارية

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