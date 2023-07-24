الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

جريدة الدستور

جددت محكمة جنايات القاهرة المختصة، حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

حكمة جنايات القاهرة محكمة النيابة العامة

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