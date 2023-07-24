الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

حبس
حبس

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالمعادي موظفا بشركة المياه بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور فاضحة لها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وابتزها، حيث طلب منها مبلغ 20 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ تهديده. 

التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة كشفت عن تفاصيل الجريمة، حيث أبلغت فتاة عن تعرضها للابتزاز وتهديد من حبيبها بعد علاقة جمعت بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمدة عام، حيث أوهمها بالحب ورغبته في الزواج منها وتحت تأثيره عليها أرسلت له صورا بملابس المنزل، وبعد فترة عندما تحدثت معه حول التقدم لخطبتها فاجأها بإرسال صورها لها مرة أخرى بعد تعديلها وفبركتها على أنها صور خليعة وفاضحة وهددها بإرسال تلك الصور الفاضحة لأفراد أسرتها وأصدقائها وتعميمها على كل الصفحات على فيسبوك وشبكة الإنترنت عمومًا. 

وقالت الفتاة المجني عليها في التحقيقات إنها استفسرت منه عن سبب تهديده لها وفبركة تلك الصور فقال: "عايز 20 ألف جنيه وإلا فضيحتك هتبقى في كل حتة"، لتقرر الفتاة عدم الاستجابة لتهديده وابتزازه وحررت محضرًا بمباحث الإنترنت، التي أحالته للنيابة المختصة. 

أحالت النيابة القضية إلى المحكمة الاقتصادية وأثناء نظرها تقدمت الدكتورة نهى الجندي المحامية بالصور التي أرسلها المتهم للفتاة بعد فبركتها كصور خليعة وفاضحة والمحادثات "الشات" التي تحتوي على تهديدات المتهم لها بالإيذاء والفضيحة في حالة عدم دفع 20 ألف جنيه له. 

بعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم غيابيا سنة وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وكلفت النيابة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار المتهم.  

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