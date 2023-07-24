الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الجامعة اليابانية يستقبل وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية لبحث سبل التعاون

لقاء الجامعة المصرية
لقاء الجامعة المصرية اليابانية

استقبل الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف، مدير الهيئة، لبحث سبل التعاون  بين الجانبين فى مجال البحث العلمى والمنح الدراسية وتنمية قدرات الباحثين وذلك بحضور عمداء الكليات ومدير مكتب الجايكا بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

فى بداية اللقاء، قدم الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي بالجامعة المصرية اليابانية، عرضا تعريفيا تناول التعريف بكليات الجامعة والبرامج الدراسية التى تقدمها، واستعرض مميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة كما استعرض المنح الدراسية بالدراسات العليا التى تخصصها الجامعة للطلاب الأفارقة، كما تناول العرض فلسفة إنشاء الجامعة اليابانية، واستراتيجيتها التى تستهدف دعم التنمية المستدامة فى مصر.

دعم وتطوير منظومة البحث العلمي

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة، أن الجامعة اليابانية كجامعة بحثية تضع أولوية قصوى لدعم وتطوير منظومة البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة الصناعة، مشيرًا الى أن الجامعة المصرية اليابانية حصدت المركز الأول فى مؤشر براءات الاختراع على مستوى الجامعات المنشأة باتفاقية خاصة مع حكومات أجنبية والجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والتي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار فى فبراير الماضى.

منح دراسية للحصول على الماجستير 

من جانبها أعربت الدكتورة ماجى نصيف عن سعادتها بزيارة الجامعة اليابانية لبحث سبل التعاون مع الهيئة لاستفادة  الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة فى مرحلة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراة.

وأضافت "نصيف" أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات مختلفة، وبرامج فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، والدراسات الاقتصادية، والفنون الجميلة والتطوير المهنى.

دعم وتطوير منظومة البحث العلمي الجامعة المصرية اليابانية هيئة الفولبرايت تنمية قدرات الباحثين كلية هندسة التصميم الابداعى

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

وزير التجارة ونائب وزير الصناعة البيلاروسى يبحثان إمكانات التصنيع المشترك

"الإسكوا" تناقش كيفية التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)