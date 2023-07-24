رئيس الجامعة اليابانية يستقبل وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف، مدير الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال البحث العلمى والمنح الدراسية وتنمية قدرات الباحثين وذلك بحضور عمداء الكليات ومدير مكتب الجايكا بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

فى بداية اللقاء، قدم الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي بالجامعة المصرية اليابانية، عرضا تعريفيا تناول التعريف بكليات الجامعة والبرامج الدراسية التى تقدمها، واستعرض مميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة كما استعرض المنح الدراسية بالدراسات العليا التى تخصصها الجامعة للطلاب الأفارقة، كما تناول العرض فلسفة إنشاء الجامعة اليابانية، واستراتيجيتها التى تستهدف دعم التنمية المستدامة فى مصر.

دعم وتطوير منظومة البحث العلمي

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة، أن الجامعة اليابانية كجامعة بحثية تضع أولوية قصوى لدعم وتطوير منظومة البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة الصناعة، مشيرًا الى أن الجامعة المصرية اليابانية حصدت المركز الأول فى مؤشر براءات الاختراع على مستوى الجامعات المنشأة باتفاقية خاصة مع حكومات أجنبية والجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والتي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار فى فبراير الماضى.

منح دراسية للحصول على الماجستير

من جانبها أعربت الدكتورة ماجى نصيف عن سعادتها بزيارة الجامعة اليابانية لبحث سبل التعاون مع الهيئة لاستفادة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة فى مرحلة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراة.

وأضافت "نصيف" أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات مختلفة، وبرامج فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، والدراسات الاقتصادية، والفنون الجميلة والتطوير المهنى.