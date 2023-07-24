الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشارى تحول رقمى: مصر لديها استراتيجية واضحة لتوطين الصناعات الإلكترونية

جريدة الدستور

علق الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، على إشادات المؤسسات العالمية بجهود مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية، مؤكدًا أن الصناعات الإلكترونية هي صناعة محورية وتدخل في جميع النواحي الاقتصادية بشكل كبير.

وقال "عزام"، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين: مصر لديها استراتيجية واضحة في هذا الاتجاه على مستوى المبادرة الرئاسية، لتوطين تصنيع الإلكترونيات، موضحًا أنه خلال 5 سنوات ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الإلكترونية من 600 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار، بزيادة 116%.

- صناعة مهمة جدًا في العالم وتغير شكل خريطة الاستثمار

وشدد استشاري التحول الرقمي على أن هذه الصناعة مهمة جدًا في العالم وتغير شكل خريطة الاستثمار، والاستثمارات فيها ضخمة، منوهًا بأنه في قطاع التكنولوجيا بشكل عام أو قطاع الإلكترونيات بشكل خاص يكون هناك احتياج إلى عمالة مدربة، لأنها صناعات دقيقة وتحتاج إلى المهارات والجدارة الأساسية والمهمة.


وأوضح استشاري التحول الرقمي أنه على مستوى التعليم، أصبحت لدينا مدارس تقنية وتطبيقية في مرحلة ما بعد الثانوي، ولدينا جامعات متخصصة في هذا المجال، مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة والكليات التكنولوجية الجديدة، بالإضافة إلى التدريب المستمر، مضيفًا: لدينا التحالف الوطني لصناعة أشباه الموصلات، وهو أول تحالف خارج الولايات المتحدة، ويتضمن 23 شركة تعمل في مجال تصميم الإلكترونيات، كما أنه على اتصال بالتحالف الدولي الذي يضم أكبر شركات العالم في هذا المجال، وهو ما يفتح مجالًا مهمًا جدًا لنقل الخبرات.
 

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