الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 من أسرة واحدة بنزلة معوية فى الشرقية

جريدة الدستور

أصيب 3 من أسرة واحدة بنزلة معوية نتيجة تناول تورتة بمنزلهم بمنطقة الخطارة التابعة لدائرة مركز الصالحية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي القرين، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم وتحرر المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي القرين باستقبال "محمد. م. ع"، 37 سنة، ونجله، "أحمد"، 4 سنوات، و"آية. ش. ا"، 24 سنة، مقيمين الخطارة دائرة مركز الصالحية، مصابين باشتباه نزلة معوية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر تناولهم تورتة بمنزلهم بمنطقة الخطارة التابعة لدائرة مركز الصالحية، وتم خروجهم عقب تحسن حالتهم، وتحرر المحضر اللازم.

نزلة معوية ركز الصالحية مستشفى القرين

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