جائزة "الإنجاز الإبداعي" من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة 2023 تذهب إلى المخرج مروان حامد

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منح "جائزة الإنجاز الإبداعي"، في دورته السادسة هذا العام، 2023، للمخرج المصري المتميز مروان حامد، وذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية المهمة، ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، بأعمال متنوعة، مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اسمه من أهم أسماء المخرجين في مصر والوطن العربي، خاصة وأنه يشكل مؤسسة فنية متكاملة، تقوم بالإخراج والإنتاج أيضاً.

شكلت أعمال حامد، طفرة في مجال الصورة والمؤثرات السمعية والبصرية في السينما المصرية الحديثة، إضافة إلى وصولها إلى أعلى درجات سلم النجاح، على المستويين الفني والتجاري، لتصبح أعماله علامة أصيلة ومرادفاً للنجاح.

ولمناسبة اختياره لجائزة "الإنجاز الإبداعي" من مهرجان الجونة، قال المخرج مروان حامد إن " التكريم مصدر كبير للسعادة" متقدماً بـ"الشكر الجزيل للمهرجان والقائمين عليه".

وقال حامد: "هذا التكريم الغالي أهديه إلى والدي، الكاتب الكبير وحيد حامد، ولأمي الإعلامية الكبيرة زينب سويدان". "وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل العرفان والشكر، لأساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير، كما أشكر المنتجين الذين أحاطوني بالثقة، والفنانين الكبار الذين شاركوني أعمالي، سواء أمام الكاميرا أو خلفها". "وأخيراً لا يسعني إلا أن أكرر شكري لمهرجان الجونة على هذا التقدير، وتمنياتي له بالنجاح والتميز في دوراته القادمة".

وعن اختيار مروان حامد لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، قال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عمرو منسي إن "اختيار المخرج مروان حامد جاء اتساقاً مع الرؤية الجديدة للمهرجان، التي تركز على الاحتفاء بالتجارب الشابة (المتميزة)، والتي شكلت نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية، وقدمت إنجازاً مهماً في المجال السينمائي، خلال وقت قصير، وهذا ما فعله حامد، الذي أثبت منذ فيلمه الأول أنه صاحب موهبة واعدة ومهمة، وتأكد ذلك في أفلامه التالية التي حظيت بنجاحات فنية وتجارية، وقدمت متعة سينمائية بصرية خالصة".

ومن جانبه، قال مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي: "إننا سعداء بتكريم صانع الأفلام والمخرج المتميز مروان حامد في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى". مضيفاً أن "مساهماته المتميزة في صناعة السينما كان لها تأثير واضح سيدوم، كما أنها ألهمت العديد من المخرجين الشباب". "وإدارة مهرجان الجونة تؤكد تحمسها للاحتفاء بمشواره السينمائي المتميز ورؤيته الفنية".

نبذة عن مروان حامد

تمتد المسيرة الفنية للمخرج مروان حامد لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي، والإنتاج التلفزيوني، وإخراج العديد من الإعلانات التجارية، وإخراج الأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج مع المخرج الكبير شريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس عن قصة قصيرة للكاتب الكبير يوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً مبهراً، وحصل على العديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور الكبرى في مهرجان كليرمون فيران السينمائي، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في عام 2006 أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة "عمارة يعقوبيان"، سيناريو الكاتب الكبير وحيد حامد، والمقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب علاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي يعتبر أضخم الأفلام المصرية إنتاجاً في حينه، عدداً كبيراً من النجوم بمن فيهم النجم الأسطوري عادل إمام، والنجم الكبير نور الشريف، والنجمة الكبيرة يسرا.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين، أعقبه المشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية منها مهرجان AFI، ومهرجان لندن السينمائي، كما أقيم عرض خاص للفيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب. كما فاز الفيلم بالعديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج روائي جديد بـمهرجان ترايبكا السينمائي عام 2006، والجائزة البرونزية في مهرجان مونتريال للسينما العالمية، وجائزة العين الذهبية في مهرجان زيورخ السينمائي، والجائزة الكبرى في مهرجان العالم العربي بفرنسا.

بالإضافة إلى "عمارة يعقوبيان" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، قدم مروان حامد مجموعة من أهم الأفلام المقتبسة عن أعمال أدبية ناجحة من بينها: فيلم "الفيل الأزرق" والمقتبس عن رواية الكاتب أحمد مراد الذي فاز بعدد كبير من الجوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان بروكسل الدولي للسينما الخيالية 2015، كما حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً ضخماً بجزئيه، حيث تخطت إيرادات الجزء الثاني أكثر من 100 مليون جنيه، ليصبح آنذاك أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

تنوعت أعمال مروان حامد لتشمل أنواع سينمائية مختلفة، فقدم الدراما النفسية في فيلم الأصليين (2017) والذي فاز عنه مروان بعدد من الجوائز من بينها جائزة أفضل مخرج في الدورة الـ38 من مهرجان فانتاسبورتو السينمائي الدولي بالبرتغال، وقدم الجريمة والغموض في فيلم تراب الماس (2018).

عمل حامد مع مجموعة كبيرة من النجوم المصرية، في أعماله المختلفة وعلى رأسها، النجم الكبير محمود عبد العزيز، في فيلم "إبراهيم الأبيض" (2009)، والذي قدم فيه الأكشن وعالم الجريمة في الأحياء الشعبية، وقد عرض الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية من بينها مهرجان مونتريال للسينما العالمية.

أحدث أعمال مروان حامد فيلم "كيرة والجن" عن رواية 1919 (2022) من تأليف أحمد مراد، وتنتمي إلى الدراما التاريخية. يعد الفيلم هو الأضخم في تاريخ السينما المصرية على مستوى الإنتاج، كما أنه حطم الرقم القياسي لشباك التذاكر المصرية والمسجل باسم فيلم "الفيل الأزرق" آنذاك، حيث بلغت إيرادات "كيرة والجن"، 120 مليون جنيه. عرض الفيلم في قسم Limelight بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، وفاز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز Joy Awards.

اختير مروان حامد، عضواً بلجنة تحكيم في المهرجانات التالية:

- رئيس لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2021.

- رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي عام 2019.

- لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2015.

- لجنة تحكيم مهرجان مونتريال السينمائي عام 2010.

- لجنة تحكيم مهرجان مونبلييه السينمائي عام 2008.

- لجنة تحكيم مهرجان تارومينا السينمائي عام 2007.

- لجنة تحكيم مهرجان هيومان رايتس ووتش في زيورخ.

جائزة الإنجاز الإبداعي

تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، وتُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما، وتضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين (عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي)، إضافة إلى النجوم العالميين (فوريست ويتكر، وسلفستر ستالوني، وجيرارد ديبارديو، وسعيد تجماوي) بالإضافة إلى (المخرج المصري داود عبد السيد، ومنسق المناظر أنسي أبو سيف، وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة، وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري، والناقد اللبناني الكبير، إبراهيم العريس).

تقام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 12-20 أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة الجونة.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة