النيابة تتسلم التقارير الطبية لـ5 أصيبوا فى حادث تصادم بالسلام

تسلمت نيابة السلام التقارير الطبية لـ5 أصيبوا في حادث تصادم خلال عبورهم الطريق بجسر السويس.

وكشفت التقارير إصابتهم بجروح متفرقة وكدمات عميقة وأصيب آخرون بكسور وجروح في الوجه والذراعين ويحتاجون العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى حركته مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ5 أشخاص على طريق جسر السويس، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.