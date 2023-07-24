الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مسافرون": العلمين الجديدة مؤهلة لسياحة المؤتمرات والمعارض طوال العام

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن مدينة العلمين والساحل الشمالي حاليًا تعد من الوجهات السياحة المتميزة جدًا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لما تتمتع به من إطلالة متميزة على البحر المتوسط ومياه وجو رائعين يجذب السياحة من مختلف أنحاء العالم خاصة السياحة العربية والخليجية.

وأكد أن اهتمام الدولة بالعلمين الجديدة وما يتم على أرضها من مشروعات متنوعة وعملاقة ووجود مقر للحكومة هناك تعقد به الاجتماعات، وكذلك وجود المنتجعات السياحية الرائعة، كل هذا يشكل عنصر جذب كبيرًا للسياحة بالمنطقة.

وأشاد بفكرة مهرجان العلمين الذي يقام في نسخته الأولى هذا العام، ويستهدف جذب مليون ونصف المليون سائح لزيارة المدينة خلال موسم الصيف من خلال حفلات فنية ومسابقات رياضية متنوعة وفعاليات ترفيهية متنوعة، مؤكدًا أن هذا المهرجان سيكون له صدى عالمي وعربي واسع ويشكل عنصر تسويق متميزًا لهذه المنطقة.

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