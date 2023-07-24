محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضرية بالكوم الأحمر بالبدارى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موقع إنشاء سوق حضرية للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 20 ألف متر ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.



جاء ذلك بحضور النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، والمهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صابر عبدالرءوف، مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعلاء الناظر ورضا خلف، نائبي رئيس المركز.



وتفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضرية التي ستضم أقسامًا للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضروات.

والتقى المحافظ ومرافقوه بعض أهالي قرى مركز البداري وبعض تجار الخضر والفاكهة بالمركز وبعض المزارعين بالمركز، وذلك لمناقشة تصميمات إنشاء السوق الحضرية، والاستماع إلى مقترحات الأهالي والتجار لتوفير الخدمات والمرافق للسوق وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية.



واستعرض المحافظ مشروع إنشاء مجمع صناعات الرمان بمنطقة الكوم الأحمر الصناعية والتي سيجري إنشاؤها على مساحة 40 فدانًا لخدمة المنطقة بالكامل ومراكز البداري وساحل سليم وأبوتيج وصدفا والفتح، وخاصة التي تشتهر بزراعة محصول الرمان، كما استعرض المهندس عصام القرن مقترحات تصميم مشروع السوق الحضرية وكل المرافق والخدمات التي سيتم توفيرها بالمشروع.



وأشار المحافظ إلى أهمية مشروع إنشاء سوق حضرية للخضر والفاكهة على مساحة 20 ألف متر مربع بقرية الكوم الأحمر وترفيقها لخدمة زراعات الرمان والموالح والخضر والفاكهة التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة ويتم تصديرها لأغلب دول العالم والأسواق المحلية والخارجية، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين، والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية"، على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية، والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.



وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومية للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة، وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/ أسيوط) على مساحة 1000 متر، وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترًا، وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية".



يأتي ذلك بالإضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري، وجار ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة، معلنًا تقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر، فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية، لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

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