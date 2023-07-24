الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كسور ونزيف حاد.. مناظرة جثة عامل دليفرى سقط من الـ12 فى دار السلام

جثة عامل
جثة عامل

فتحت نيابة دار السلام الجزئية تحقيقات موسعة في واقعة سقوط عامل دليفري من الطابق الـ12 عقب توصيله طلبات لأحد سكان عقار.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 14 سنة، وبكامل ملابسه، ومصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف حاد بالأنف.

وطالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، واستدعاء شهود العيان، وتشريح الجثة وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها، وإذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ بسقوط أحد الأشخاص من علو ووفاته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يدعى زياد محمد، عامل دليفري بمحل مأكولات شهير، ومقيم بمركز اهناسيا ببني سويف، وتوفى إثر سقوطه من الطابق الـ12، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

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