الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذة مناعة: حمى الضنك تؤدى إلى الوفاة (فيديو)

حمى الضنك
حمى الضنك

كشفت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ علم الفيروسات والمناعة، أن فيروس حمى الضنك له 4 أنواع، لافتة أن هذا النوع من الحمى يؤلم "العظام".

وقالت "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن أعراض حمى الضنك، تختلف من شخص لآخر، موضحة أن فترة ظهور الأعراض تكون أسبوعًا، ومن الممكن أن تصل لـ وفاة الشخص.

وأوضحت أن فيروس حمى الضنك له 4 أنواع وأن الفيروس قديم وليس فيروس جديدا، وأن هذا المرض منتشر في المناطق شديدة الحرارة وأن التغيرات المناخية لها تأثير على انتشار الفيروسات.

ولفتت إلى أن حمى الضنك تنتقل من خلال الناموس، وأن التغيرات المناخية سينتج عنها انتشار لـ الفيروسات التى تنتقل من خلال الحشرات.

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