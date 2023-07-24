الكنيسة الكاثوليكية تشارك بالمؤتمر الدولي العاشر للمحاكم الكنسية اللاتينية بالأردن

شاركت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المؤتمر الدولي العاشر، الذي تعقده المحاكم الكنسيّة اللاتينيّة في الأردن وفلسطين، والذي بدأ في منطقة البحر الميت.

و شارك من الكنيسة القبطية الكاثوليكية وفد من الآباء الكهنة في القداس الافتتاحي، الذي ترأسه غبطة الكاردينال المعيّن بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، قداسًا كبيرًا عن روح العلامّة الراحل" الأب أروبا كونده" الذي رحل قبل شهرين في بلده إسبانيا، بوصفه كان المحاضر والمعلم الرئيسي في جميع المؤتمرات التي عقدت منذ عام 2015، إلى جانب كونه أستاذ القانون الكنسي الإجرائي لجميع قضاة محاكم البطريركيّة اللاتينيّة. وكان رحيله، بحسب الأب سلايطة، خبرًا صادمًا لجميع القضاة والمحاميين المزاولين في المحاكم الكنسيّة، وخسارة فادحة لقامة قانونيّة فذّة لا يمكن تعويضها.

كما يشارك في المؤتمر، السفير البابوي المطران جيوفاني دال توسو، وسط حضور 6 أساقفة من المنطقة، و70 محاميًا مسيحيًا، و30 كاهنًا من البطريركيّة اللاتينيّة والكنائس المحليّة، إلى جوار أهل الأب كونده، والسفير الاسباني لدى الأردن ميغيل دي لوكاس، وفاءً لروح الراحل الكبير.

وبذات السياق، قدم الوفد المشارك من الكنيسة القبطية الكاثوليكية نيابة عن غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر، والآباء أساقفة سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، هدية تذكارية لسعادة الكاردينال المعيّن بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، أيقونة ( عرس قانا الجليل ) بحسب الفن القبطي، بمناسبة اختياره وتعينيه من قبل قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس كردينالًا بالكنيسة الجامعة، ومن جانبه اعرب عن امتنانه وشكره لغبطة البطريرك عن هذه الهدية التي وصفها بالثمينة.



جدير بالذكر انه تنقسم أعمال المؤتمر إلى قسمين الأوّل من الأحد للأربعاء، بمشاركة القضاة والمحامين، وتعقد فيه 12 جلسة حواريّة.

والثاني بمشاركة الأساقفة والقضاة وكهنة الرعايا من الأربعاء ليوم الأحد المقبل، وتنعقد فيها 7 جلسات، فيما سيتم تكريم الأب د. جهاد شويحات، مستشار المحاكم الكنسيّة في عمّان والقدس، تقديرًا لجهوده الكبيرة في رئاسة المحكمة الكنسية لمدة سنوات عديدة.