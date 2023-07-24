الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجواب المتهم بقتل متسول بكفر الشيخ

المتهم
المتهم

تباشر نيابة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب متسول داخل منزله فى إحدى قرى مركز مطوبس متوفيا وبها عدة جروح.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة  البحث الجنائى، بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغًا من "م.م" 35 سنة، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، بوفاة شقيقه التوأم "م"، في العقد الثالث من العمر وبدون عمل، ومتسول. 

انتقلت قوة من مركز شرطة  مطوبس بقيادة مأمور مركز شرطة مطوبس، رفقة رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونيه إلى مكان الواقعة محل البلاغ،  لإجراء المعاينة محل البلاغ وعمل اللازم قانونا.

 

وبالفحص والمعاينة، تبين أن جثمان المتوفى مسجى على الأرض بغرفة نومه داخل منزل أسرته بالطابق الأول علوي بعقار مكون من طابقين، ويرتدي كامل ملابسه عبارة عن بلوفر أسود في أزرق اللون، وبنطال بيج اللون، وتبين وجود جروح بالصدر من الناحية اليسرى والمنتصف وبأسفل البطن وأسفل الرقبة وبجواره متعلقاته، وبعض المبالغ المالية من متحصلات تسوله مع سلامة جميع الأبواب، والنوافذ، وقرر أشقاء المتوفى أنهم خلال توجههم للاطمئنان عليه فوجئوا به متوفى داخل منزله، ولم يتهموا أحدا. 

 

انتقل وكيل نيابة مطوبس، إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، كما كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن وراء تلك الجريمة، "ا.ن"، 22 عامًا، ويقيم  بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، وتم القبض عليه، وجار مناقشته بمعرفة فريق البحث الجنائي لبيان أسباب ارتكابه الواقعة، كما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر بذلك المحضر رقم 5042 لسنة 2023 إداري مركز شرطة مطوبس، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وتولت التحقيق.

يابة مركز شرطة مطوبس جثة شاب متسول

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