"الأرصاد" تكشف موعد انحسار موجة الحر وتحسن الأحوال الجوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على محافظة القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 38 درجة مئوية، نتيجة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة التي تتجاوز 95% على المناطق السياحية بما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة، ودرجة الحرارة المحسوسة على القاهرة اليوم 42 درجة مئوية.

وعن نسسب الرطوبة، قالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الرطوبة، لافتة إلى أنه سيستمر حتى أغسطس المقبل، متوقعة أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ الموجة الحارة في الانكسار.

وتابعت: "مع بداية شهر سبتمبر تنخفض معدلات الرطوبة وتنخفض معدلات الحرارة"، مضيفة: "نشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال ساعات النهار ودرجة الحرارة العظمى تصل لـ 46 درجة مئوية في محافظات الصعيد والأقصر وأسوان".