"القاهرة الإخبارية": عروض جوية ومناورات تظهر مهارات فائقة فى عرض "العلمين إير شو"

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديو عن عروض جوية مبهرة ومناورات، تظهر مهارات مبهرة في العرض الجوي "العلمين إير شو" في سماء مدينة العلمين الجديدة.

وقالت القناة إن العرض الجوي شارك فيه فريق الألعاب الجوية المصرية النجوم الفضية، وقوات المظلات، والقوات البحرية المصرية، بالإضافة إلى فريق الفرسان الإماراتي.

وبدأ العرض بتنظيم استعراضات جوية مبهرة للطائرات الشراعية على ارتفاعات منخفضة وهي تحمل العلمين المصري والإماراتي، وبعد العرض ظهر فريق الفرسان الإماراتي، والذي بدأ استعراضاته برسم علم الإمارات في الجو، حيث أجرى استعراضات مبهرة في سماء العلمين أبرزها مناورات السقوط الحر.

وأجرت القوات البحرية وطائرات الهليكوبتر المصرية استعراضات مشتركة مبهرة، ظهر فيها عدد كبير من اللانشات الحربية، فيما أدى فريق المظلات المصري قفزات متقنة على شاطئ العالمين.

فيما تألق فريق النجوم الفضية المصرية في سماء العلمين بمناورات أظهرت القدرات والمهارات العالية جدًا للطيارين، ومن أكثر المناورات التي خطفت أنظار الزائرين وسياح العلمين كانت مناورة الإعصار، وتليها مناورة التقلب السريع، والتي تتطلب قدرة عالية للغاية للتحكم في الطائرة.