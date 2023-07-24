الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اتحاد كتاب مصر بجنوب الصعيد يحتفى بالشاعر فتحى عبد السميع.. الليلة

اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر

"السرد والخصوصية الثقافية"، محور الأمسية الثقافية التي تنظمها شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم، بمقر الاتحاد الكائن في شارع حسن صبري بالزمالك.

ويحل الناقد دكتور سيد ضيف الله، أستاذ النقد الأدبي المساعد بأكاديمية الفنون، في ضيافة اتحاد الكتاب لمناقشة كتابه "السرد والخصوصية الثقافية"، ويناقش الكتاب كلا من: الناقد دكتور عادل ضرغام، وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، والناقد دكتور شريف حتيتة، مدرس النقد الأدبي بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتدير الأمسية وتقدمها دكتورة هدي عطية، الأستاذة بكلية البنات جامعة عين شمس.

وكان كتاب "السرد والخصوصية الثقافية"، للناقد سيد ضيف الله، قد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث يذهب "ضيف الله" في مقدمته للكتاب إلى أن: إننا بوصفنا قراء متورطين ثقافيًا في تأويل سرود نحن طرف فيها شئنا أم أبينا، ننحاز ــ بلا وعي أحيانًا وبوعي أحيانًا أخرى ــ لتلك السرود التي تسهم في دعم مركزيتنا أو الدفاع عنا باعتبارنا مهمشين، كما ننحتز أحيانًا أخرى نحو سرود تبني هويات ضحايانا سرديًا بطريقة تجعلنا نتطهر بالقراءة والتعاطف مع تلك السرود لنتخلص من أحاسيس من تؤنبهم ضمائرهم لتورطهم بالسكوت حينًا وبالفعل حينًا، وفي كل هذه الأحوال يصبح بناء الآخر علي نحو يدعم مركزيتنا أو يبرئ ساحتنا من سرود الضحايا عاملًا حاسمًا في التقييم الجمال لهذه السرود أو تلك.

فتحي عبد السميع بفرع اتحاد الكتاب بقنا

في سياق متصل، يحل الشاعر فتحي عبد السميع، في ضيافة اتحاد كتاب مصر فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع فرع ثقافة قنا، حيث يقام في السابعة والنصف من مساء اليوم أيضًا، حفل لتكريم الشاعر الكبير، بمناسبة فوزه بجائزة  الدولة للتفوق في الآداب، وذلك بمقر نادي الأدب بقصر ثقافة قنا.

ويشارك في الحفل كلا من الشاعرين: محمد جاد المولي، أشرف البولاقي، ويدير اللقاء ويقدمه الكاتب دكتور سعيد الصادق.

يشار إلى أن الشاعر فتحي عبد السميع، صدر له العديد من الدواوين الشعرية والدراسات الاجتماعية، نذكر من بينها: "الجميلة والمقدس، القربان البديل، شعرية الحدث، الشاعر والطفل والحجر، وجوه شهريار" وغيرها.

أما في مجال الشعر، فصدر له دواوين: "الخيط في يدي، تقطيبة المحارب، خازنة الماء، فراشة في الدخان، تمثال رملي، الموتي يقفزون من النافذة، أحد عشر ظلا لحجر، عظامي شفافة وهذا يكفي". 

اتحاد كتاب مصر بجنوب الصعيد يحتفي بالشاعر فتحي عبد السميع جائزة الدولة للتفوق فى الآداب دكتور سيد ضيف الله القربان البديل الخصوصية الثقافية

مواد متعلقة

أسامة جاد: "ساحر الغراب" رواية عجائبية ترصد صراعات ما بعد الاستعمار

الأكثر قراءة

60% من حاجزى التذاكر أجانب.. مفاجآت حول حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

براتب 3500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب

عميد حقوق إسكندرية لطلابه: مستعد لإحضار الورقة الفارغة

حريق يلتهم شقة تحت التشطيب بمنطقة التجمع الأول

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية لـ«الدستور»: ثورة 23 يوليو كانت بداية نشأة الجمهورية الأولى

بعد أكبر عملية إجلاء فى اليونان.. استمرار حرائق الغابات لليوم السادس بجزيرة رودوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)