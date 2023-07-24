الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل دليفرى سقط من الطابق الـ12 بدار السلام

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل عامل دليڤري مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ12 عقب توصيله طلبات لأحد سكان العقار الكائن بدائرة قسم شرطة دار السلام. 

وكان قد تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ سقوط أحد الأشخاص من علو وتوفي  بشارع خيري الجندي، وبالانتقال والفحص تبين حال قيام "زياد محمد" 12 سنة عامل دليفري بمحل الحاتي، ومقيم مركز اهناسيا بني سويف متوفي نتيجه إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

و دلت التحريات على أن المجني عليه قام بتوصيل طالبات بالعقار محل البلاغ بالطابق الثاني عشر (عقار مكون من ١٤ طابقًا)، وعقب تسليم الطلب وقيامه بفتح باب الأسانسير للنزول سقط ببير الأسانسير لعدم وجود الكابينه "متواجدة بالطابق الثالث عشر"، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته. 

وبسؤال كلا من الشهود حارس العقار "أمين محمود"  ٣٦ سنة، ومقيم محل البلاغ، و"تامر جمال"  ٣٩ سائق، ومقيم محل البلاغ بالطابق الثاني عشر، أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية. 

وتم اتخاذ اللازم قانونًا، والعرض على النيابة العامة.

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