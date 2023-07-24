الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنس: بايدن أخطأ فى شرح مصلحتنا الوطنية فى أوكرانيا

نائب الرئيس الأمريكى
نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس

قال نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، المرشح الجمهورى للرئاسة لعام 2024، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن قام بـ "خطأ رهيب" بشرح سبب اهتمام أمريكا بأوكرانيا.

 

وأضاف بنس فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أعلم أنه قال إننا موجودون هناك طالما استغرق الأمر، ولكن، بصراحة، لا ينبغى أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً".


وأضاف: "هذه الإدارة، ليس من المستغرب، أن تتباطأ فى تقديم الدعم العسكرى منذ وقت مبكر. لقد قطعوا المساعدة العسكرية التى كنا نقدمها لأوكرانيا فى ظل إدارة ترامب / بنس فى البداية".


وتابع: "حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية، كانت الإدارة بطيئة فى تسليم الدروع وتسليم الذخائر وما زالت لم تمنح الإذن بتوفير طائرات F-16 لحلفائنا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استثمرت 3٪ من ميزانيتها الدفاعية فى أوكرانيا.


وأضاف: "يلقى جو بايدن هذه الخطب المبهمة حول الديمقراطية فى أوكرانيا، نحن ندعمهم على أساس عسكرى وندعم جنودهم"، مشيرا إلى أنه إذا اجتاح [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين أوكرانيا، فلن يمر وقت طويل قبل أن يعبر الجيش الروسى الحدود، حيث سيُطلب من رجالنا ونسائنا بالزى العسكرى الذهاب والقتال والدفاع"، مشيرًا إلى أن للولايات المتحدة مصلحة وطنية فى الحرب الروسية الأوكرانية.


وقال بنس إن إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه لمحاربة روسيا هو "أفضل طريقة" للإشارة إلى الصين بأن "أمريكا هى زعيمة العالم الحر".


وأضاف: "لن نتسامح مع روسيا أو الصين، إذا حاولتا رسم الخطوط الدولية بالقوة".


وقال بايدن فى وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة "لن تتراجع" بشأن دعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا. وبينما قال الرئيس الأمريكى إن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى عضوية منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو)، فقد أعلن عن خطة أمنية طويلة الأجل لكييف فى قمة الناتو هذا الشهر.

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