الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لوكاشينكو: انضمام أجزاء من أوكرانيا للناتو خدعة لتمزيق الأراضى الأوكرانية

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، فكرة انضمام أجزاء من أوكرانيا لحلف الناتو بأنها خدعة مدبرة لتقطيع أوصال البلاد، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وأشار لوكاشينكو إلى زيادة عسكرة بولندا ونشر قوات كبيرة على حدود دولة الاتحاد الروسي والبيلاروسي، وقال "إن بولندا تريد شيئا في المقابل من الواضح أنها ستحصل على المال والأسلحة، هذا أمر مفهوم، ولكن الآن هناك الكثير من الحديث عن قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في أجزاء، وهذا الأمر مجرد خدعة لتمزيق غرب أوكرانيا تحت ستار الانضمام إلى الناتو"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي "إنهم يريدون قطع غرب أوكرانيا وضمها إلى بولندا، وهذا ما ستحصل عليه بولندا لمشاركتها النشطة في هذه العملية ضد الجيش الروسي، والأمريكيون يؤيدون ذلك".

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