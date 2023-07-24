الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط يكشف دور مدينة العلمين فى تنشيط السياحة وأهم ما يميزها

سعيد حسانين
سعيد حسانين

قال سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، إن مدينة العلمين الجديدة هي مليونية وعدد سكانها 3 مليون نسمة والأساس فيها النشاط السياحي.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن مدينة العلمين حولها حزام أخضر كامل وتحاول معالجة الأمور بشكل مستدام وستكون وجهة سياحية على المستوى المحلي كبديل لمدينة الإسكندرية بعد الزحام الكبير فيها وكذلك المستوى الخارجي. 

 

وتابع، أن المدينة تم علاج نحر الشواطئ وعمل بعض الأحزمة وحواجز الأمواج ونفذ فيها 35 ألف وحدة سكنية على جميع المستويات لتكون مكانا للسكن، مشيرًا إلى أن مصر تسعى خلال 4 أو 5 سنوات أن يكون لديها 17 مليون سائح ولذا تعمل على زيادة الغرف الفندقية وتم توفير من 15 إلى 20 ألف غرفة.

 

أهم ما يميز مدينة العلمين 

وأشار إلى أن مدينة العلمين ليست كباقي المدن الساحلية،  فقد تم وضع العديد من الأماكن الترفيهية والتي تساعد على السياحة وتم عمل ممشى سياحي عالمي ومناطق الترفية الشاطئية والبحيرات ويوجد مناطق تراثية للجهات العلمية التي تجذب السياحة العلمية بوجود الجامعات وبعض المناطق البحثية بالإضافة للخدمات الأساسية للمواطنين والمستشفى الإقليمي. 

أستاذ التخطيط العمراني مدينة العلمين النشاط السياحي أهم مايميز مدينة العلمين المدن الساحلية حواجز الامواج الغرف الفندقية

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