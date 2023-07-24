"أذرع التنمية فى مصر".. عمال المشروعات القومية بالعلمين الجديدة قصص نجاح لبناء المستقبل

أجرى برنامج "العالم علمين" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، لقاء مع عمال المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة، والذين لم تتوان فيها الهمم عن التوقف عن العمل.

وقال "ناجي"، أحد عمال المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة"، عمل في السباكة في منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، بنبدأ الساعة 8 صباحًا وينتهي العمل حتى 5 مساء، ويتم العمل بخطة أسبوعية مقابل يومين إجازة وهكذا حسب متطلبات العمل".

وأضاف: "خلال فترة العمل بالأبراج بيكون أكلنا من مدينة العلمين، وجبتهم من فترة واتفسحنا في العلمين هنا، ومكنوش عايزين يمشوا، من الفخر والسعادة والعلمين فعلًا بقت حاجة تانية سنة ورا التانية المدينة بتختلف".

وتابع ناجي ابن محافظة البحيرة وأحد عمال منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة: "من 5 سنين العلمين مكنتش كدة، وكل سنة الإنجازات بتزيد والعلمين بتنور، وبشكر كل من ساهم في العلمين الجديدة، وبشكر زملائي والمديرين على المشروع العظيم اللي إحنا في صدده ويارب يتمها على خير".