محلل سياسى: توجيه تهم جديدة لترامب ستزيد من شعبيته وأرقامه

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إنه يوجد محاولات مستميتة لعرقلة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الإدعاء الأمريكي وجه له 3 تهم جديدة، منها انتهاك الحقوق المدنية، والغير معمول بها منذ الحرب الأهلية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التهم الموجه لترامب لا يمكن إثباتها ولكنها محاولة للضغط عليه، مشيرًا إلى أن هذا من الممكن أن يزيد أرقامه ومؤيديه لأنه يتأكد لهم أن هناك اضطهاد كبير لترامب.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي يقوم باستهداف الخصم السياسي الموجود أمامه، موضحًا أنه من الممكن أن يتم وقف كل هذه التحقيقات لحين انتهاء الانتخابات مثلما حدث مع هيلاري كلينتون في 2016.

وتابع أن الانتخابات الأمريكية سوف تكون حملة شرسة وسنرى الكثير من المفاجآت والفضائح و الكونجرس يجهز لإزاحة وزير العدل من السلطة فالجميع يرى أنه آداة في يد بايدن للبطش بترامب.