الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلاً مبهرا لتخريج دفعة جديدة من كلية الآثار والارشاد السياحى (صور)

جريدة الدستور

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا ضخما، للاحتفال بتخرج دفعة جديدة بكلية الاثار والإرشاد السياحى من طلاب العام الدراسى 2022/2023.

وأقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أميمة الشال عميد كلية الآثار والارشاد السياحي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالقاهرة.

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وقال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تشهد بشكل يومى هذه الأيام حفلات تخرج أبنائها الطلاب من مختلف الكليات، مهنئا طلاب كلية الآثار بما حققوه من إنجازات حتى وصلوا لمرحلة التخرج.

وأضاف د. شريف رفعت أن أهم ما تحرص عليه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع الطلبة هو تنمية وتطوير المهارات التى تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل ومواجهة التحديات المختلفة.

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ووجه رسالته للخريجين قائلا: "أوجه رسالتي لأبنائي الطلبة وأتمني لهم التوفيق في المرحلة المقبلة من حياتهم والتي ستكون من أحسن لأحسن، مؤكدا على أن علاقة الجامعة بأبنائها الخريجين لا تتوقف عند مرحلة التخرج ولكن تمتد  لأبعد من ذلك.

وشدد على ضرورة متابعة الخريجين للبريد الإلكتروني الشخصي الخاص بهم والمسجل لدى الجامعة لأن الجامعة ستتواصل مع الخريجين من خلال هذه الوسيلة لتطلعهم على آخر المستجدات في حالة وجود دورات تدريبية لهم أو تنمية مهارات أو فرصة عمل مناسبة لمجال تخصصهم .

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وأكد شريف رفعت أن الجامعة تسعي بكل قوة من خلال التواصل مع شركائها والجهات المختلفة والوزرات من ايجاد فرص عمل لطلابها.

ورحب د. شريف رفعت بالحضور الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى وفق البرامج المتقدمة في مجال الترميم والارشاد السياحي".

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وقدم رفعت، الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لانهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيين، ولا يمكن ان يتم تغافل دورهم الفعال في الوصول بأبنائهم لمرحلة التخرج.

فيما قدمت الدكتور أميمة الشال، عميد كلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في الاثار والارشاد السياحي، تمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في سوق العمل حتى يتم خوض التجارب العملية بكل قوة، حيث تعمل الكلية علي دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تطوير معارفهم ومهارتهم بالتوازي مع تحسين نوعية الخريجين، من خلال توفير الكتب والمراجع المتخصصة لهم، ودعم إشتراكهم في المؤتمرات المحلية والدولية.

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وأشارت د. أميمة الشال إلى أن الكلية تهدف لتخريج أجيال على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية لخدمة القطاعين السياحي والأثري، وإكساب الطالب قدر مناسب من المعارف والمهارات من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة، مع تقديم الدعم الأكاديمي والعملي للطلاب لضمان جودة التعليم، إمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة للممارسة في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به، وتنمية قدرات الطالب للتعامل مع الثقافات المختلفة والأنماط السلوكية المتنوعية، وتنمية قدرات الطالب للتفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية ذات الصلة بالمجال السياحي والأثري، وتوظيف معارف العلوم الأخرى في مجال السياحة والآثار، تزويد الطالب بالمعارف الخاصة بالقوانين والمواثيق والتشريعات المنظمة للمجالين السياحي والأثري، وتنمية المهارة اللغوية للطالب بما يمكنه من التعامل مع المراجع العلمية اللازمة فى المجال السياحى والأثري، والعمل على تنمية قدرات الطالب على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في المجال السياحي والأثري، وإمداد الطالب بالمعارف المتخصصة وإكسابه المهارات اللازمة لنشر الوعي بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها، وإكساب الطالب المعارف والمهارات التي تمكنه من الإدارة في المجالين السياحي والأثري.

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وحرص د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على تهنئة الطلبة، مؤكداً إنه سيتم ترتيب جولات لطلبة كلية الآثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لاطلاعهم على كل الاكتشافات الأثرية الجديدة.

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وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

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