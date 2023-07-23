بيراميدز يُفسد أفراح الأهلى بثلاثية تحرمه من دورى اللا هزيمة

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بطل الدوري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية بيراميدز محمد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، وفاخري لاكاي في الدقيقة 77، ومصطفى فتحي في الدقيقة 91.

ارتفع رصيد بيراميدز عند 73 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة في الصدارة.

أحداث الشوط الأول

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة 28 ببطولة الدوري، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي سيطر على المباراة من البداية من أجل تسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة 4، نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد الضاوي إلى داخل منطقة الجزاء ولكن كرته وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 14 تسديدة من كريم الدبيس لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء ردت من أحمد سامي مدافع بيراميدز.

أخطر فرصة في المباراة كانت من نصيب بيراميدز في الدقيقة 16 بعد تسديدة صاروخية من محمود صابر لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن.

الأهلي أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 20 بعد تسديدة من كريستو من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

نفذت الركلة الركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء من محمود صابر، ولكن أبعدها خالد عبدالفتاح إلى ركنية أخرى من جهة اليمين.

جاء هدف بيراميدز في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين حاول محمد عبدالمنعم إبعادها ولكنه أسكنها يسار مرماه بالخطأ.

مصطفى فتحي كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد تسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي أجرى تغييرين بنزول أحمد عبدالقادر وديانج بدلا من كريستو ومحمد فخري.

الأهلي بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقىة 52 تسديدة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي من يسار مرماه.

كرة عرضية من أحمد عبدالقادر من جهة اليسار حاول محمد شريف استلامها داخل منطقة الجزاء، ولكن طالت الكرة من الأخير ووصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

أحمد عبدالقادر مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء، ثم سدد كرة ابعدها الشناوي إلى ركلة ركنية.

الأهلي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 55 بعد كرة ساقطة من أحمد عبدالقادر من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

جاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 77 بعد كرات متبادلة بين محمود أوكا و فاخري لاكاي، وضعت الأخير في انفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الشناوي ثم ترك الكرة تمر إلى المرمى الخالي.

تسديدة قوية من حسين الشحات من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات بيراميدز ومرت لركنية من جهة اليمين.

فرصة أخرى للأهلي بعد مرور من أفشة بشكل رائع يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل كرة عرضية أبعدها أحمد توفيق قبل أن تشكل خطورة.

مصطفى فتحي سجل الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة 91 بعد تسديدة من محمود صابر تصدى لها محمد الشناوي ثم تابعها مصطفى فتحي في الشباك.

وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة سددها وارتطمت بالقائم.