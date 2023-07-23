ضبط سجائر مُسرطنة قبل بيعها فى المحلة الكبرى

شكلت مديرية التموين بالغربية، حملة مسائية اليوم الأحد، بدائرة مدينة المحلة الكبرى بالغربية، وذلك لتفقد الحالة التموينية في المنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتورعلي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وأسفرت جولة الحملة الكشف عن العديد من المخالفات، حيث تم ضبط كمية وقدرها ٥ خمسة شكائر دقيق بلدي مدعم، بوزن ٥٠ كيلو جراما، بحوزة تاجر سوق سوداء، الذي قام بتجميع تلك الشكائر بغرض الاستيلاء على أموال الدعم دون وصولها إلى المستحقين.

كما تم ضبط كمية وقدرها ٢٠٠ علبة سجائر مهربة ومسرطنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، داخل أحد المحال بمدينة المحلة الكبرى، قبل بيعها في الأسواق.

وتم تحرير عدد ٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، أثناء المرور على المحال التجارية.