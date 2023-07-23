هدوء وبحر فيروزى.. مساء DMC يبرز أجواء العلمين الجديدة

كشفت هدير جميل، مراسلة فضائية "دي إم سي" آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة، وتوافد الزوار علي المدينة السياحية.

وقالت هدير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر DMC، مساء اليوم، إن الممشى السياحي بمدينة العلمين من أكثر الأماكن التي يحرص علي زيارتها الزوار.

أضافت أن الممشى بنفس طول كورنيش الإسكندرية، موضحة أن كورنيش العلمين مكتظ بالحياة والزحام والأطفال الذين يلعبون في مختلف الأرجاء: "مكان هادئ وراقي جدًا وبحر فيروزي جميل، وصخري، والروح جميلة".

أشارت إلى أن الممشي به أعداد كبيرة من المقاعد والكافيهات، فضلاً عن منطقة الأرينا التي تقام فيها الحفلات، موضحة أن الأبراج الشاطئية تزين كورنيش العلمين.

أوضحت أن الخدمات متوفرة في كل الأوقات في مدينة العلمين، مشيرة إلى أن العلمين من الجيل الرابع وتضم كل مظاهر الرقي والترفيه التي تزين أرجاء المدينة.