أذكار الصباح اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

يعتاد المسلمون بشكل يومي على ترديد الأدعية والأذكار تقربا من الله عز وجل ويسعى المسلمين منذ الدقائق الأولى معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 ودعاء الفجر عبر جوجل، لفتح الأبواب المغلقة.

أذكار الصباح اليوم الاثنين 24

وتعرض "الدستور" في هذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 ودعاء الفجر.





اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين.

اللهم إنى أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إنى أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلى، ومددت إليه يدى أو تأملته ببصرى، وأصغيت إليه بأذنى، أو نطق به لسانى، أو أتلفت فيه ما رزقتنى ثم استرزقتك على عصيانى فرزقتنى، ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمنى ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.