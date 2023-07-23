الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دور النوم فى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض خلال الطقس الحار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

النوم هو حالة من الراحة والاستجمام التي يحتاجها الجسم والعقل للتجديد والتأهيل. حيث يؤثر بشكل مباشر على الصحة، فهو يساعد على تنظيم عمليات حيوية مثل الهضم والتنفس والدورة الدموية والهرمونية، كما يساعد على تعزيز المناعة والذاكرة والتركيز والإبداع.

ولكن في بعض الأحيان، قد نواجه صعوبات في الحصول على نوم جيد بسبب عوامل مختلفة، منها اضطرابات النوم التي تشير إلى تغيرات في طريقة نومنا أو جودته أو كميته. 

تشمل أعراض اضطرابات النوم فرط النعاس أثناء النهار، وصعوبة الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل، وتغيرات في التنفس أو الحركة أثناء النوم، وفقًا لما ذكره موقع "newsinhealth" الطبي.

أوضح الخبراء، أن أحد العوامل التي قد تؤثر على نومنا هو الطقس، خصوصًا عندما يكون حارًا. فالطقس الحار يزيد من درجة حرارة جسمنا ويجعله يستخدم المزيد من الطاقة لتبريده، مما يؤدي إلى التعرق والجفاف والإرهاق، كما يؤثر الطقس الحار على إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم دورة نوم- استيقاظ.

المشكلات المرتبطة بقلة النوم خلال الطقس الحار:

قلة النوم خلال فصل الصيف قد تؤدي إلى اضطرابات في المزاج، مثل التهيج والانفعال والكآبة، كما أن قلة النوم خلال فصل الصيف قد تؤدي إلى اضطرابات في التغذية، مثل زيادة شهية لتناول المأكولات غير صحية أو زيادة الوزن أو السمنة.

وأكد الخبراء، أن قلة النوم خلال فصل الصيف قد تؤدي إلى اضطرابات في الأداء، مثل ضعف التركيز والذاكرة والقدرة على حل المشكلات أو اتخاذ القرارات، بالإضافة إلي أنها تؤدي للإصابة باضطرابات في المناعة، مثل زيادة خطر الإصابة بالعدوى أو الالتهابات أو الحساسية أو الأمراض المزمنة.

ونوه الخبراء أن قلة النوم خلال فصل الصيف قد تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز العصبي، مثل زيادة خطر الإصابة بالصداع أو الشقيقة أو الأرق أو التغفيق أو متلازمة تململ الساقين.

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