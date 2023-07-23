الباز: من ينكر تغيير وجه البلد آخر 10 سنوات إما جاحد أو مستأجر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن بعض المحسوبين على الدولة المصرية ومشروع 30 يونيو ينهشون في البلد مع الناهشين، وكأنه لم يحدث شيء في البلد في آخر 10 سنوات.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وجه البلد تغير في الـ10 سنوات الماضية، وشاهدنا بأعيننا بناء مشروعات كبيرة، وبنية تحتية على أعلى مستوى، ومشروعات استصلاح زراعي، وتطوير كبير في منظومة النقل وغيره، منوها أن من ينكر تغيير وجه البلد آخر 10 سنوات إما جاحد أو مستأجر.

وأوضح: "شاهدنا كمصريين مشروعات كبيرة في مجال الموانئ وتطوير كبير في السكك الحديدية، ومشروع قناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعات".

وتابع: "البلد لسه واقفة على رجليها بفضل اللى حصل في العشر سنوات الأخيرة، واللي ينكر ده بيظلم البلد والنظام".

وأشار محمد الباز إلى أن البعض تحدث خلال الأيام الماضية عن بيع وزارة النقل عددًا من خطوط القطار الكهربائي السريع والخفيف من أجل سداد الديون، موضحًا أن الوزارة أصدرت بيانًا اليوم نفت فيه هذه الشائعة.

وأردف: "العين المحايدة والموضوعية تقول في حاجات تمت على الأرض وفي حجات ممكن يكون فيها إخفاقات، وعشان كده ما تم إنجازه نذكره، ولو فيه خلل نشير إليه أيضًا لكن بلاش تعميم الصورة السوداء".

وأكد محمد الباز، أن بداية هزيمة هذا الشعب يتم وضعه على أول طريق اليأس وانعدام الأمل.