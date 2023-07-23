الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: من ينكر تغيير وجه البلد آخر 10 سنوات إما جاحد أو مستأجر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن بعض المحسوبين على الدولة المصرية ومشروع 30 يونيو ينهشون في البلد مع الناهشين، وكأنه لم يحدث شيء في البلد في آخر 10 سنوات.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن وجه البلد تغير في الـ10 سنوات الماضية، وشاهدنا بأعيننا بناء مشروعات كبيرة، وبنية تحتية على أعلى مستوى، ومشروعات استصلاح زراعي، وتطوير كبير في منظومة النقل وغيره، منوها أن من ينكر تغيير وجه البلد آخر 10 سنوات إما جاحد أو مستأجر.

وأوضح: "شاهدنا كمصريين مشروعات كبيرة في مجال الموانئ وتطوير كبير في السكك الحديدية، ومشروع قناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعات".

وتابع: "البلد لسه واقفة على رجليها بفضل اللى حصل في العشر سنوات الأخيرة، واللي ينكر ده بيظلم البلد والنظام".

وأشار محمد الباز إلى أن البعض تحدث خلال الأيام الماضية عن بيع وزارة النقل عددًا من خطوط القطار الكهربائي السريع والخفيف من أجل سداد الديون، موضحًا أن الوزارة أصدرت بيانًا اليوم نفت فيه هذه الشائعة.

وأردف: "العين المحايدة والموضوعية تقول في حاجات تمت على الأرض وفي حجات ممكن يكون فيها إخفاقات، وعشان كده ما تم إنجازه نذكره، ولو فيه خلل نشير إليه أيضًا لكن بلاش تعميم الصورة السوداء".

وأكد محمد الباز، أن بداية هزيمة هذا الشعب يتم وضعه على أول طريق اليأس وانعدام الأمل.

محمد الباز اخر النهار الموانئ سداد الديون السكك الحديدية قناة السويس الجديدة

الأكثر قراءة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

اعرف رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 (تفاصيل)

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

"السياحة": ننتظر رقمًا تاريخيًا لم يحدث من قبل فى عدد السائحين

مع اقتراب احتفالها باليوبيل.. ماذا تعرف عن إكليريكية المحرق؟

عبدالحكيم: "حلم ناصر" فى التنمية هو الرسالة الأساسية للنظام الحالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة في عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)