الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فعاليات متميزة".. استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

واصل برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء الأحد، متابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

قال أحمد غنيم، مراسل فضائية "الحياة اليوم"، إن فعاليات متميزة بمشاركة العديد من النجوم في الفن والرياضة ومختلف المجالات بمهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف أن الزائرين مستمتعين بكل الفعاليات المتنوعة، موضحاً أن كل الخدمات متوافرة داخل مدينة العلمين.

وأشار إلى أن الأجواء في جميع المدينة حماسية ومفرحة، موضحاً أن هناك إقبالا كبيرا من الزوار على مهرجان العلمين الجديدة في ظل تنوع الفعاليات المقدمة.

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