الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العالم علمين"

خبير سياحى: غرف فنادق العلمين ترفع لافتة "كاملة العدد"

فنادق العلمين
فنادق العلمين

كشف محمد فاروق، الخبير السياحي، أن مهرجان العلمين الجديدة كان على خارطة وأجندة المهرجانات المصرية، منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه تم البدء بالحديث عنه في مؤتمر السياحة العربية في دبي 2023.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "العالم علمين" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تم وضع خطة للترويج لوليد عملاق وهو مهرجان العلمين الجديدة، إذ أن مدينة العلمين أصبحت من أكثر المدن السياحية أهمية، نظرًا لموقعها المتميز وتحول كامل للمنطقة من منطقة ألغام إلى منطقة سياحية ترفيهية ثقافية والتي تشمل كل أنواع السياحة.

أضاف: "نستهدف الترويج لمدينة العلمين على المستوى المحلي (المصريين أولاً)، علاوة على السياحة الإقليمية على المستوى العربي"، موضحًا أن جميع غرف العلمين ترفع شعار “كاملة العدد” إذ بلغ العدد 15 ألفا و500 غرفة ومستهدف الوصول إلى 25 ألف غرفة جديدة يتم افتتاحها قريبا.

أوضح الخبير السياحي أن كل الأعداد التي تصل اليوم إلى مهرجان العلمين الجديدة تصلها خدمة ممتازة بأسعار مبهرة مقارنة بباقي الأسواق، مؤكدًا أن الأجندة السياحة المصرية ستدعم بشكل كامل.

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