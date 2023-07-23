"الأرصاد": استمرار درجات الحرارة فى الارتفاع الأيام المقبلة

كشف د.محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة، مع موجة الحر التي تضرب أنحاء الجمهورية.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء الأحد، إن هناك استمرارًا لدرجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن درجات الحرارة ستزيد بمعدل درجتين إلى 3 درجات خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستنخفض تدريجياً بمعدل درجتين.

وأوضح أن منخفض الهند الموسمي من أهم أسباب ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على تكوين القبة الحرارية، ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مؤكدًا ارتفاع درجات الحرارة في فترات الظهيرة.