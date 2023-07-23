الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استمرار درجات الحرارة فى الارتفاع الأيام المقبلة

طقس حار
طقس حار

كشف د.محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة، مع موجة الحر التي تضرب أنحاء الجمهورية.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء الأحد، إن هناك استمرارًا لدرجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن درجات الحرارة ستزيد بمعدل درجتين إلى 3 درجات خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستنخفض تدريجياً بمعدل درجتين.

وأوضح أن منخفض الهند الموسمي من أهم أسباب ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على تكوين القبة الحرارية، ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مؤكدًا ارتفاع درجات الحرارة في فترات الظهيرة.

مواد متعلقة

عرض جوي.. مهرجان “العالم علمين” يواصل تقديم فعالياته المتميزة

"إكسترا نيوز" تستعرض مكاسب ثورة 23 يوليو 1952

كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى اليوم أكدت ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب

عفيفى: الرئيس السيسى أكد الدور المحورى لثورة 23 يوليو فى تاريخ الأمة

"الأرصاد": درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 45 درجة مئوية فى الصعيد

متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل بيان الشركة بشأن تخفيف الأحمال

عماد متعب: العلمين الجديدة من أروع مدن الوطن العربى والعالم

مسئول: مدينة العلمين كانت تحوى أكبر حقل ألغام فى العالم

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى ضد بيراميدز بالدورى

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)