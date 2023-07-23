الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب: الدولة تحاول أن تنجح فى تنفيذ ما أخفقت فيه 23 يوليو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

علق الكاتب الصّحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على خطاب الرئيس السيسي، الأحد، بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال عماد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء الأحد، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت أن الجمهورية الجديدة ستحقق ما تصبو إليه.

وأشار رئيس تحرير “الشروق” إلى أن الكلمة المختلفة مقدرة وجميع الأصوات الجادة مسموعة لصالح الوطن كما أكد الرئيس السيسي، موضحًا أن ثورة 23 يوليو كان لديها أهداف جيدة للغاية، موضحًا أن الدولة، الآن تحاول أن تنجح في تنفيذ ما أخفقت فيه ثورة يوليو، مشيرًا إلى أن 23 يوليو كان لها دور تنويري بالعالم العربي.

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