الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير استراتيجى: الرئيس يرى أن المصريين هم رهان معركة الوعى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على خطاب الرئيس السيسي، اليوم بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة "، مساء الأحد، إن الرئيس السيسي ربط في كلمته بين ثورة يوليو وثورة 30 يونيو.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن الجيش كان الرهان والرقم الأهم في المعادلة، وأن قادة الجيش هم من صنعوا ما نحن فيه الآن ببناء الجمهورية الأولي في 1952، ثم بناء الجمهورية الجديدة التي نحن بصددها بعد 30 يونيو.

وأشار إلى أن الشعب المصري هو الرهان الآن في إطار معركة الوعي التي نعيشها، وهو الذي صمد وحقق نجاحات في هذا الإطار، مؤكدًا أن كلمة السيسي كانت شاملة وجامعة وعامة عن كل معطيات ثورتي يوليو و30 يونيو.

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