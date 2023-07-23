كيف ساهمت ثورة يوليو في نهوض الاقتصاد المصري؟

كشف د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن الملامح الاقتصادية المشتركة بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو.

وقال عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن ثورتي يوليو ويونيو عملا على تطوير الملف الاقتصادي، حيث بدأت 23 يوليو بإعادة بناء الاقتصاد المصري من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة بشكل كبير.

أضاف أن هناك العديد من الملامح المشتركة بين 23 يوليو و30 يونيو سواء في تحديث الجيش المصري ورفع كفاءته ووجود تسليح جديد للجيش المصري.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قام بإعادة بناء الدولة بشكل كبير بحيث يكون القطاع الصناعي هو أحد ركائز الاقتصاد المصري، بجانب أنه افتتح العديد من المجمعات الصناعية مثل مجمع الألمنيوم وغيره لتحسين الاقتصاد.

أوضح أن الدولة بعد 30 يونيو تبنت الاهتمام بالقطاع الصناعي من خلال رؤية مصر 2030، وافتتحت العديد من المناطق الصناعية مثل الروبيكي وغيرها.