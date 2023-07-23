"النقل" تنفى بيع بعض أصول القطارين الكهربائيين لسداد قروض التنفيذ

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المغرضة، بخصوص عزم وزارة النقل علي بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ.

أكدت وزارة النقل في بيانها، أن تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادٍ استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها، ومنها إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان)، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو 2022.

وأيضًا استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس، ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني.

بالإضافة لإنشاء خطوط المونوريل، والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023، وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024.

وأوضحت وزارة النقل في البيان، أنها تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها، كما أنه يعمل بها عمالة مصرية لاتقل عن 90 % فعلي سبيل المثال في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل، وجار التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، وجار طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.

وذكرت الوزارة أنه تم طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل إسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على ما نادى به المجتمع، من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي او المصري في مختلف المشروعات.

وأوضحت وزارة النقل أنه بالنسبة للسكة الحديد والمترو فيتم التعاون في مجال الادارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي (شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق- القطار الكهربائي الخفيف LRT- المونوريل) لبيع الحصص الخاصة بها.

وأكدت وزارة النقل أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ عارٍ تمامًا من الصحة، وإن وزارة النقل لم تعتزم بيع أى من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، حيث إن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية، وخطط تمويل تمت جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع فإنها تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولي منها بإجمالي أطوال 2000كم.

حيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة/ مطروح والخط الثاني أكتوبر/ أبوسمبل والخط الثالث الأقصر/ سفاجا، فقد تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000كم مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عامًا، مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.

وتؤكد وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عاما.

وفيما يخص مشرع القطار الكهربائى الخفيف فإنه تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر، وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الإيراد، وأن ما تم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عار تمامًا من الصحة.

وتؤكد وزارة النقل أنه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية، ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة، والمرحلة الرابعة بالوصول إلي قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة علي القطار، وستضطر وزارة النقل إلي زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر، وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.

كما تؤكد وزارة النقل، أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباحا تكفي على الأقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عامًا.

وتناشد وزارة النقل المصرية المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.