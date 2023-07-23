الأحد 23 يوليو 2023
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شقير: إعلان "مسار روما" لمواجهة الهجرة غير النظامية بعد ساعة

خالد شقير، مراسل
خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من روما، إن العاصمة الإيطالية على بعد ساعة واحدة من الإعلان عن مسار روما لمواجهة الهجرة غير النظامية بعد الاجتماع الذي جمع رئيس وزراء إيطاليا جورجا ملوني، ودول البحر المتوسط.

أضاف شقير، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع "القاهرة الإخبارية"، أن شمال وجنوب المتوسط في خندق واحد بمعني ألا يحقق طرف ربح على حساب آخر وأنه لا بدّ من وجود حلول للهجرة وهى الصحة والتعليم والقيام ببعض مشاريع البيئة والطاقة وتوظيف الشباب، حتى لايتم استخدامهم من قبل بعض الجهات. 

كلمة رئيس الوزراء اليوم

وتابع أن كلمة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم تأتي في إطار الرسالة التي طالب بها الرئيس السيسي المؤسسات الدولية بأهمية التنمية داخل الدول الفقيرة وأهمية الصحة والتعليم لعدم الظلم داخل المجتمعات، مؤكدًا أن رئيسة الوزراء حرصت على الاتصال قبل يومين بالرئيس السيسي للتباحث معه حول هذا الملف الشائك، خاصة أن بعض الدول حاولت استغلال هذا الملف للحصول على بعض الامتيازات. 

مراسل القاهرة الاخبارية روما الهجرة الغير نظامية مسار روما مواجهة جورجا ملوني رئيسة وزراء إيطاليا

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