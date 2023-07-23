عندما ينصفك الرئيس

فوجئ الطالب إبراهيم حسن باستبعاده من البعثة المسافرة للحصول على الدكتوراه وحل مكانه طالب آخر قيل له إنه ابن عميد الكلية.

حاول إبراهيم حسن الطالب الريفى الطيب والحاصل على المركز الأول وصاحب الحق فى السفر ضمن البعثة مقابلة رئيس الجامعة إلا أنه فشل وحاول الشكوى لقيادات الوزارة وصولًا للوزير إلا أنه لم يأخد إلا وعودًا كاذبة وتسويفًا وأحيانًا سخرية منه، ومن إصراره على السفر على حساب ابن العميد.

فما كان من الطالب الريفى البسيط إلا اللجوء لآخر محاولة وكله يقين بأنه سيحصل على حقه.

اتجه إلى أقرب مكتب بريد وأرسل تليغراف استغاثة إلى رئيس الجمهورية شارحًا فيه تعرضه للظلم الشديد.

وهنا كانت المفاجأة التى قلبت الأحوال كلها رأسًا على عقب!

فوجئ إبراهيم فى اليوم التالى بالكلية كلها تسأل عنه، والعميد ومعه رئيس الجامعة يطلبان منه تفسيرًا لما حدث، والوزير حدد له موعدًا فى أى وقت يختاره.

ووسط كل ذلك فوجئ باستدعاء فورى للقاء الرئيس شخصيًا!

لم ينم إبراهيم تلك الليلة وصال وجال بخياله عن تفاصيل اللقاء المرتقب.. فها هو الشاب الفلاح ابن الفلاحين الغلابة وابن القرية الفقيرة والطيب أهلها سيلتقى بالرئيس وجهًا لوجه.. الرئيس الذى تعشقه الجماهير البسيطة ويقدره معظم زعماء العالم ويهابه الظالمون ويكرهه سارقو ومستعبدو الشعوب.

أسرع والد إبراهيم فى شراء قطعة قماش صوف محترمة، وسهر الخياط بالبلدة طوال الليل يفصل لإبراهيم بدله تليق بالحدث.. فلا بد له أن يظهر فى قمة الأناقة والشياكة.

ركب إبراهيم القطار صباحًا بعد دعوات والدته بالتوفيق وتوصيات والده باختيار كلماته مع الرئيس.

ورغم عدم نومه لحظة واحدة إلا أنه كان يقظًا بشدة ويود لو نزل يدفع القطار ليسرع أكثر وأمسك لسانه من الكلام مع من حوله تنفيذًا للتعليمات بعدم البوح لأى أحد عن اللقاء وإن كان داخله يصرخ فرحًا وفخرًا ويريد أن يعلنها للدنيا كلها أنه فى طريقه للقاء الرئيس.. وليته أى رئيس!

بمجرد وصوله الجامعة وجد الجميع فى انتظاره وركب سيارة الرئاسة ومعه الحرس واتجهوا على الفور إلى قصر الرئاسة.

وبالقصر جلس إبراهيم فى انتظار الدخول وأخذ يراجع مع نفسه بصوت مكتوم ما سوف يقوله ويطلبه من الرئيس.

لحظات مرت كأنها العمر.. راح يتذكر فى هذه اللحظات معاناة أهل قريته وأحلامهم وطيبة قلوبهم والأهم حقهم فى حياة كريمة تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم وكفى ما عاشوه من ذل وظلم وتجاهل لسنوات طويلة حتى اعتادوا الظلم وتعودوا على المهانة وتعايشوا مع المعاناة.

فجأة وجد إبراهيم نفسه واقفًا أمام الرئيس.. بل سمع صوته شخصيًا يرحب به ويطلب منه الجلوس ليحكى له ما يريد.. ولكن طار كل شيء من عقل وفكر إبراهيم.. نسى كل ما كان يريد قوله.. ووجد صعوبة شديدة فى النظر فى عيون الرئيس فكلها مهابة وقوة وصلابة ووسط كل ذلك داخلها إنسانية شديدة وإحساس بالناس وتاريخ طويل من التحدى ورفض القهر لأى إنسان.

جلس إبراهيم صامتًا واستمع من الرئيس الذى قال له إنه يعرف كل ما يريد قوله وأنه عاش ظلمًا وقهرًا مثله تمامًا قبل أن يصبح رئيسًا.. وأن من حقه وحق كل مظلوم عدم الصمت والدفاع عن كل حقوقه وأنه سيكون أول المسافرين مع البعثة وأن كل من ظلمه سيعاقب لأنه لا مجال لظالم ولا مكان لفاسد بدولتنا بعد اليوم.

طار إبراهيم من الفرحة وشعر بأن روحه قد ردت إليه ووعد الرئيس أنه سيبذل قصارى جهده ليحصل على الدكتوراه فى أسرع وقت توفيرًا للنفقات وليعود لينفع بلده بعلمه ووقته وعمله ودمه لو احتاج الأمر.

وبالفعل سافر إبراهيم ليعود بعد ثلاث سنوات حاصلًا على الدكتوراه ليبدأ مشواره التدريسى بالكلية وليتزوج وينجب ولدين يعملان حاليًا فى خدمة بلدهما بأماكن سيادية مهمة.

هذه التجربة بطلها ما زال حيًا يرزق أستاذًا متفرغًا بجامعة القاهرة، وعندما التقيته وحكى لى تفاصيل تجربته أيقنت وتأكدت لماذا يعشق الفقراء والبسطاء هذا الرئيس، ولماذا يهابه ويخشاه الكسالى والفاسدون ولماذا يكرهه الظالمون والمنتفعون ومن كانوا مقربين من حاشية أولى الأمر وقتها.

رحم الله رئيسًا عاش مخلصًا لبلده رغم أى أخطاء.. وأعاد كرامة وكبرياء شعبه الذى رفع رأسه ورفض أى انحناء مرة أخرى.. وزرع الخوف والرهبة فى قلوب أعداء وطنه لدرجة أنهم يخشونه ويخشون تكرار تجربته حتى اليوم رغم أنه مات من 53 سنة.

رحم الله عبدالناصر.. عبد الله وخادم الوطن الذى أثق أنه كان مخلص النوايا.. وناصر البسطاء والغلابة حتى آخر يوم فى عمره الذى لم يكمل 53 عامًا.

وفى ذكرى 23 يوليو 1952 ثورة الحرية والكرامة والقضاء على الإقطاع والفاسدين وبناء جيش وطنى قوى نفخر به، نترحم بحب على زعيم أخلص لبلده وعاش مخلدًا فى ذاكرة شعبه الطيب ولو كره الكارهون.