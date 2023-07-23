الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض مكاسب ثورة 23 يوليو 1952

ثورة 23 يوليو 1952.
ثورة 23 يوليو 1952.

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مكاسب ثورة 23 يوليو 1952.

 وجاء بالتقرير أن أهم مكاسب 23 يوليو 1952 جاءت كالتالي:

- عدالة اجتماعية وتعليم ومشروعات كبري.

- إقامة أول جمهورية في التاريخ المصري بعد إلغاء المكلية.

- قضت علي الإقطاع وأعادت توزيع الأراضي علي الفلاحين.

- كانت سببًا في بناء السد العالي، وتأميم قناة السويس.

- توقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 عامًا من الاحتلال.

- قادت مصر حركات التحرر ضد الاستعمار في إفريقيا، فضلًا عن إلهام الحركة الثورية حول العالم.

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