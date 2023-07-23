"إكسترا نيوز" تستعرض مكاسب ثورة 23 يوليو 1952
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مكاسب ثورة 23 يوليو 1952.
وجاء بالتقرير أن أهم مكاسب 23 يوليو 1952 جاءت كالتالي:
- عدالة اجتماعية وتعليم ومشروعات كبري.
- إقامة أول جمهورية في التاريخ المصري بعد إلغاء المكلية.
- قضت علي الإقطاع وأعادت توزيع الأراضي علي الفلاحين.
- كانت سببًا في بناء السد العالي، وتأميم قناة السويس.
- توقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 عامًا من الاحتلال.
- قادت مصر حركات التحرر ضد الاستعمار في إفريقيا، فضلًا عن إلهام الحركة الثورية حول العالم.