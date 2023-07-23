نفخر بها كمصريين.. ماذا قال زوار العلمين الجديدة عن مدينة الأحلام؟

استعرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تقريرًا عن آراء زوار مدينة العلمين بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال أحد الزوار عن مهرجان العلمين: "سمعت كتير عن العلمين رغم سفري خارج مصر، وكنت بقضي إجازة الصيف في الساحل وعدّينا على العلمين اتفاجئت بكل حاجة فيها جميلة طرق وتنظيم وأبراج ومباني".

وأبدت إحدى زوار مدينة العلمين الجديدة إعجابها الشديد بمدينة العلمين، قائلة: "متوقعناش جمالها كده وأن يكون عندنا مدينة بالجمال ده في مصر في كل حاجة صراحة الأمن والنضافة والطرق، وده شجعنا إننا نشتري وحدة سكنية بمدينة العلمين، والمهرجان جميل وفعالياته مبهرة والأولاد هيحضروا أكتر من حفلة".

من جانبه، أعرب أحد زوار العلمين الجديدة عن إعجابه الشديد بمدينة العلمين الجديدة: "مدينة العلمين متكاملة على أحدث طراز والمنطقة الترفيهية والتجارية أكثر من ممتازة، الحفلات الموجودة بتساعد على الترويج أكتر عن المدينة، عشان لازم العالم كله يعرف إن مصر فيها مدينة بمقاييس عالمية فعلًا".

وتابع أحد الزوار لمدينة العلمين الجديدة: "المدينة جميلة مبهرة بمقاييس حديثة وأصبحت متنفس لينا كمصريين، نيجي نشوف كل الجمال ده ونفخر بالإنجازات اللي بتتم داخل أرض مصر".