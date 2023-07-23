عرض جوي.. مهرجان “العالم علمين” يواصل تقديم فعالياته المتميزة

كشفت شروق وجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز" من العلمين آخر كواليس وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

قالت شروق، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن مهرجان العلمين يواصل فعالياته بتقديم العديد من الأحداث الفنية والترفيهية حيث شهدت المدينة استعراض جوياً ضمن الفعاليات.

أضافت أن المدينة شهدت عروض أكثر من رائعة ومبهجة تضمنت عروض جوية وعروض بحرية وعروض للمظلات تحمل أعلام مختلفة للدول العربية.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" يقدم تجربة صيفية فريدة علي ساحل البحر الأبيض المتوسط.