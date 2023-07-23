عفيفى: الرئيس السيسى أكد الدور المحورى لثورة 23 يوليو فى تاريخ الأمة

علَّق الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة "الأهرام"، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي أكد الدور المحوري لثورة 23 يوليو في تاريخ الأمة.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي عن ثورة 23 يوليو أكد خلالها أن إرادة الشعب فوق كل شيء، مشيرًا إلى أن الدولة تؤهل المناخ اللازم للشباب من أجل تولي مفاتيح القيادة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى، التي قامت بالعديد من الإنجازات داخل الدولة المصرية، وقامت بعدد من المشروعات القومية الكبرى.