13 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة رقابية على مخابز مطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدين مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للوزن والمواصفات المحددة، أسفرت عن ضبط وتحرير 13 مخالفة متنوعة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين، نفذَّت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأضاف رئيس المركز، أن الحملة التي ضمت محمود إسماعيل، مدير مكتب تموين بردنوها وبحضور ربيع عبدالحليم، رئيس القرية، استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقرى الوحدة المحلية لقرية بردنوها بمطاي، أسفرت عن تحرير ١٣محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز، أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: ٨ محاضر نقص وزن، و١ محضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان حساس، و٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم إعطاء بون صرف بإجمالي ١٣ محضرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا

حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا