الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

13 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة رقابية على مخابز مطاي بالمنيا

حملة تموينية رقابية
حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدين مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للوزن والمواصفات المحددة، أسفرت عن ضبط وتحرير 13 مخالفة متنوعة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين، نفذَّت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

وأضاف رئيس المركز، أن الحملة التي ضمت محمود إسماعيل، مدير مكتب تموين بردنوها وبحضور ربيع عبدالحليم، رئيس القرية، استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقرى الوحدة المحلية لقرية بردنوها بمطاي، أسفرت عن تحرير ١٣محضرًا تموينيًا متنوعًا. 

وأوضح رئيس المركز، أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: ٨ محاضر نقص وزن، و١ محضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر عدم وجود ميزان حساس، و٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم إعطاء بون صرف بإجمالي ١٣ محضرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا
حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا
حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا
حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا
حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا
حملة تموينية رقابية علي المخابز البلدية بقري مطاي بالمنيا
المنيا ضبط 13 مخالفة تموينية متنوعة حملة رقابية علي المخابز البلدية قرية بردنوها بمركز مطاي عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

كشف تفاصيل غموض التلاعب فى لوحة سيارة بمدينة الشروق

الأهلى وبيراميدز.. 10 أندية معفاة من الدور التمهيدى الأول لدورى الأبطال

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تشارك فى إخماد حرائق اليونان

رابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)