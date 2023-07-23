الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى اليوم أكدت ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علَّق الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للمواطنين، مضيفًا أن الرئيس السيسي أكد ارتباط نجاح الجمهورية بالشعب.

وأشار إلى أن الشباب المصري خلال الـ10 سنوات الماضية حظي باهتمام كبير للغاية من الدولة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي خاطب الشعب كعادته عن التحديات الكبيرة، وأن الشعب يتحمل كعادته المسئولية، ويضرب أعظم الأمثلة في الوعي.

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