وزارة العمل تبدأ تنفيذ خطتها التدريبية الجديدة بالمحافظات

بدأت وزارة العمل تنفيذ خطتها التدريبية الجديدة على مستوى محافظات مصر، حيث افتتحت ببورسعيد برنامج تدريب على تشغيل الجلود الصناعية لعدد 15 متدربًا ومتدربة.

كما بدأت الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الأسمرات على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية للشباب من الجنسين.

على جانب آخر، بدأت مديرية العمل بسوهاج باستقبال التقديم على دورة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني الكوثر، وذلك من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر، وذلك على أقسام المطبخ والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات، لتدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة، ومدة الدورة 6 أسابيع.

وبدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 30 متدربة، والتي أقيمت بورشة الخياطة بمركز تدريب مهني محرم بك، حيث يمكن للشباب الالتحاق بدورات التدريب المهني من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

في أسيوط، بدأت مديرية العمل بالمحافظة فتح باب التقديم للتدريب المهني المجاني على 8 مهن بمركز التدريب المهني ببني غالب على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الدش، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية، والنجارة، والحاسب الآلى، كما تقوم المديرية بتوفير المواد الخام وزى التدريب، والأدوات الكتابية، وتوصيل المتدربين بالمجان إلى موقع المركز.

كما بدأت مديرية العمل بأسيوط بتلقي طلبات التدريب بالوحدة المتنقلة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، على أن يتم التقديم بمكتب عمل البداري حيث تتواجد الوحدة بجوار مجلس مدينة البداري.

وافتتح مدير المديرية فعاليات الدورة التدريبية المجانية على أعمال التبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بـ"بني غالب".