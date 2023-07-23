لو مضطرة للخروج في النهار.. نصائح لحماية طفلك

تتسبب درجات الحرارة الشديدة في التأثير على الجميع، وبشكل خاص الأطفال، وتشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع كبير في درجات الحرارة ما يؤثر على صحة الأطفال عند النزول في مثل هذه الأجواء.

ولاضطرار بعض الأمهات للنزول بأبنائهم لظروف ما في مثل هذه الأجواء بالنهار ووقت الظهيرة أسفل أشعة الشمس الثقيلة، نقدم لكي من خلال هذه السطور نصائح لحماية الطفل أثناء النزول بالأجواء شديدة الحرارة، بحسب موقع "health".

تشكل الحرارة الشديدة خطرًا على الأطفال خلال فصل الصيف، وذلك لأنهم يكونون أكثر حساسية خلال التغيرات الجوية، حيث انهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف عن غيرهم، ولذلك يجب حمايتهم بعدة طرق تتمثل في:

ضرورة استخدام واقي من أشعة الشمس، ولكن يجب اختياره مناسبًا لعمر الطفل ولطبيعة بشرته "اليدين والوجه والرقبة" لتفادي الأضرار، ويتم وذعة قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة على الأقل.

الحرص على ضرورة ارتداء الملابس الواقية من أشعة الشمس، والتي تكون مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن، كما يجب أن تكون خفيفة الوزن وفضفاضة وقابلة للتنفس.

ارتداء النظارات الشمسية الطبية، وذلك لحماية عين الأطفال من أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تتسبب في إصابة الأطفال بالصداع النصفي لكثرة النظر المباشر بأشعة الشمس.

الحرص على إعطاء الأطفال كميات كبيرة من السوائل، وأبرزها المياه، وذلك لتجنب الإصابة بالجفاف، حيث أن الحرارة المرتفعة تزيد من تعرقهم، ولحماية الطفل يجب الحفاظ على رطوبته لأنه أكثر عرضة للجفاف من البالغين.

يجب أن يكون الطفل مرتدي قبعة لحمايته من التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحرارة الذين يشكلون خطرًا على الأطفال بشكل خاص.

عند الضرورة في النزول أثناء الفترات شديدة الحرارة، يجب الحرص على إبقاء الطفلك في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس واستخدام مكيف الهواء.